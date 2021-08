Alessandro Lembo non ce l’ha fatta, è morto al Cardarelli di Napoli dopo 5 lunghi giorni di agonia in ospedale. Il 29enne di Monterusciello è stato vittima di un incidente stradale a via Partenope la scorsa settimana. Il giovane era entrato in coma per le ferite riportate alla testa dopo l’incidente subito come passeggero di una moto guidata da un amico, che si è scontrata contro un’automobile sul lungomare.

Tanti i messaggi di cordoglio per Alessandro Lembo che in queste ore si stanno susseguendo sul suo profilo Facebook. Lo sgomento è enorme per la perdita di una giovane vita, avvenuta troppo in fretta.

“Non riesco ancora a realizzare tutto questo, sembra un incubo, non riesco a capacitarmi. Ti vorremo sempre bene e ti ricorderò con grande affetto. Eri un bravo ragazzo“.

“I cinque giorni più brutti e agonizzanti della mia vita. Ho pregato tanto, davvero tant , come avrà fatto sicuramente ogni persona che ti conosce. Eri una persona dal cuore buono, chi ti ha conosciuto non può non volerti un immenso bene. Ci hai spezzato il cuore Alessà ,una grossa perdita, un dolore difficile da spiegare e una ferita impossibile da guarire. ti voglio ricordare con il tuo sorriso bello e contagioso. Rsterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Ti voglio tanto bene“.

Poi un messaggio in relazione alla perdita del ragazzo e al maltempo che ha colpito la Campania questa notte: “Anche il cielo stasera piange per te. Non riesco a crederci. Ci hai distrutti“.