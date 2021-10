Benevento – ennesimo incidente sul lavoro. Due operai, impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dei balconi al terzo piano di un edificio a Benevento, sono caduti nel vuoto dal cestello di una piattaforma. A riferire la notizia è il giornale “OttoPagine.it”.

Benevento – 2 operai coinvolti in un incidente sul lavoro

I due operai sono ricoverati ora in gravi condizioni all’Ospedale San Pio di Benevento. I due operai, secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, erano sulla piattaforma aerea quando, per cause ora in corso di accertamento, il ‘ragno’ si sarebbe ribaltato, o almeno una parte di esso si sarebbe abbassata all’improvviso. Un volo di alcuni metri per i malcapitati rovinati sull’asfalto. Scattato l’allarme è immediatamente arrivato per loro il soccorso del 118 che li ha trasportati in ospedale.

Al vaglio degli inquirenti ora ci saranno le indagini sulla piattaforma crollata, che per il momento è stata sequestrata. I due operai sono entrambi giovani, un ragazzo di 30 e uno di 35 anni.

Questo è l’ennesimo episodio di incidente sul lavoro. Negli ultimi mesi sono tante le morti bianche che abbiamo dovuto contare. Solamente poche settimane fa a Marano di Napoli un uomo ha perso la vita cadendo da un’impalcatura di 4 metri. La sicurezza sul lavoro è un tema importante da affrontare e nonostante siamo nel 2021 e l’Italia è un paese sviluppato, le tragedie sono ancora troppe.