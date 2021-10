Tragico incidente in moto: Ciro muore a 15 anni dopo aver lottato per la sua vita

Non ce l’ha fatta Ciro, il ragazzo di 15 anni che ieri sera è stato il triste protagonista di un incidente in moto in Corso Umberto, a Casal di Principe.

A dare la notizia della morte è il sindaco, Renato Natale: “Sembra confermato il decesso del ragazzo vittima di un incidente stradale. È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere. Si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e degli amici. Siamo vicini a chi in questo momento è colpito nei suoi affetti più cari”.

L’appello che aveva diramato l’Avis

Apparso subito in gravi condizioni, Ciro era stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa. Inutili le cure dei medici, anche a causa dell’enorme perdita di sangue. L’Avis infatti aveva fatto un appello alla donazione in favore del giovane, che stava lottando per la propria vita:

“Come tutti sapete ieri a Casal di Principe c’è stato un bruttissimo incidente. Vede coinvolto un ragazzo giovanissimo, c’è bisogno di tutti voi in particolar modo di chi può donare il gruppo B negativo, 0 negativo. Si chiede a tutti voi di dare una mano, martedì 12 ottobre dalle ore 16 allora 20. Sarà allestito un camper della Avis presso il nostro centro questo ragazzo ha bisogno del nostro aiuto per favore cerchiamo di essere in tanti”.