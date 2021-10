VIDEO/ Appartamento va a fuoco: salvata una donna rimasta intrappolata dalle fiamme

Questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mulini Militari, nel Comune di Caserta, per un incendio divampato all’interno di un appartamento salvando una donna rimasta intrappolata a causa delle fiamme.

Caserta, incendio in un appartamento: salvata una donna

Verso le ore 00:30 i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta sono giunti sul luogo dell’incendio dove l’abitazione, posta al terzo ed ultimo piano di un palazzo, risultava completamente avvolta dalle fiamme. L’unica occupante dell’appartamento, una donna di nazionalità straniera, era rimasta confinata su uno dei balconi nel tentativo di sfuggire alle fiamme.

Di qui l’operazione di salvataggio dei Vigili che, con l’utilizzo di un’autoscala, hanno messo in salvo la donna per poi spegnere l’incendio che aveva divorato ormai l’intero appartamento. Una volta domate le fiamme l’abitazione è stata messa in sicurezza per le successive verifiche del caso.

Per i residenti della zona sono stati veri e propri attimi di paura ma l’intervento tempestivo della squadra ha evitato la tragedia. Oltre al salvataggio della donna, infatti, le operazioni dei Vigili hanno evitato che le fiamme si propagassero verso le abitazioni circostanti.

Soltanto poche settimane diverse località della Campania sono state colpite dal vasto incendio scoppiato ad Airola. La nube tossica sprigionata, infatti, dal Beneventano si è propagata sempre più fino a raggiungere le zone di Napoli e Caserta.