Arrestato Sabino ‘o Malese: filmava e postava truffe su TikTok

I falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Sabino Edificante, conosciuto come ‘o Malese sui social networks. Si tratta infatti di un personaggio molto noto su Facebook e soprattutto su TikTok per i suoi video dove vendeva frutta dal valore misero per centinaia di euro, truffando e raggirando soprattutto gli anziani.

La notizia riportata da diversi organi di stampa è diventata immediatamente virale proprio per la notorietà di Sabino Edificante, che però gli si è rivolta contro. Era molto probabile infatti che le forze dell’ordine non si mettere a indagare su di lui, dati i contenuti di cui era protagonista e in cui si vantava: “Una cassa di arance, una di mandaranci, una di carciofi e una di limoni: 1300!”, questo il tono dei filmati.

Le autorità hanno riscontrato numerosi indizi che hanno portato alla conclusione che non si trattava di video finti, fatti per divertimento e seguendo un copione, ma che rispecchierebbero la realtà. Adesso ‘o Malese dovrà affrontare un processo in cui sarà chiamato a difendersi da queste accuse.