Dai marciapiedi alle strisce, auto parcheggiate ovunque a Napoli: 94 rimosse con le gru

Napoli – Proseguono i controlli della Polizia Locale per assicurare il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina. Sono state verificate 115 attività ed elevati 6 verbali nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne e Santa Teresa a Chiaia. Sono stati elevati, poi, ulteriori 39 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, diffusione di musica senza autorizzazione e la mancata differenziazione dei rifiuti.

Rimosse 94 auto con le gru in una sola notte

Effettuati inoltre 326 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada elevati 107 verbali e 7 sequestri oltre alla rimozione di 94 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.

Gli Agenti del Reparto Tutela Emergenza Sociale e Minori, nella notte tra sabato e domenica, hanno, poi, intercettato in Via Sant’Anna dei Lombardi due ragazzine di 14 anni intente a consumare bevande alcoliche per strada. Gli Agenti della Municipale sono riusciti a risalire al titolare del locale che ha venduto gli alcolici alle due ragazzine ed il responsabile è stato denunciato all’Autorita’ Giudiziaria ai sensi art 689 cp. Le due minori sono state riaffidate ai genitori.

Grazie all’attività del Reparto Tutela Minori della Polizia Locale, proprio nei giorni scorsi, con provvedimento del Questore, sono state sospese le attività di due diversi locali dediti alla vendita degli alcolici in Via Calata Trinità Maggiore e in Via Carrozzieri a Monteoliveto.