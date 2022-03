Napoli, abbandonano spazzatura ingombrante e scappano: la strada diventa una discarica

Napoli – Scaricano spazzatura ingombrante sul marciapiede e poi scappano in scooter. È successo a via dell’Incoronata, tra via Medina e via Toledo, ed il fatto è stato registrato con un video diffuso sui social dal consigliere regionale Borrelli.

Nel filmato si vedono due persone che nei pressi delle campane della raccolta differenziata, in pieno giorno, abbandonano materiali di risulta ingombranti tra cui dei tendaggi: non solo hanno occupato una porzione ampia della strada ostacolando il traffico e danneggiando il decoro cittadino, ma si tratta anche di rifiuti che non possono essere gettati nei rifiuti ordinari. Le due persone sono state denunciate alle forze dell’ordine.

Una pratica tristemente diffusa quella dell’utilizzo della strada e dei cassonetti come se fossero delle discariche. Gli autori di questi gesti incivili spesso agiscono anche di giorno, nella convinzione di passare inosservati, tanto è vero che spesso non si curano di coprire né i volti né le targhe di auto, scooter o furgoni.