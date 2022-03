Conserva chat e foto erotiche con l’ex sposato: pretende 15mila euro per non diffonderle

Una 54enne di Casamicciola Terme, a Ischia, è stata fermata e sottoposta agli arresti domiciliari dai Carabinieri con l’accusa di estorsione continuata ai danni di un uomo, suo ex amante: la donna, incensurata, minacciava di rendere pubblica una chat erotica tra i due se la vittima non le avesse consegnato 15.000 euro.

Casamicciola, arresti per una 54enne: finisce in estorsione una chat erotica

Lei 54enne, lui 57enne, avevano in passato iniziato una relazione per poi lasciarsi. L’uomo era sposato e quella storia aveva conservato il carattere indispensabile della riservatezza. La donna, però, aveva deciso di conservare con cura le chat erotiche con messaggi, foto e video scambiate tra i due.

Essendo in possesso di quei contenuti aveva pensato di minacciare l’uomo: qualora non le avesse consegnato 15.000 euro, in più rate, quelle chat sarebbero state diffuse in rete. L’uomo, messo alle strette, aveva così consegnato alla ex la somma di 700 euro sperando che tutto si fosse risolto.

Eppure le minacce sono andate avanti in maniera così insistente da far crollare l’uomo dinanzi alle incessanti richieste di denaro. La vittima si è rivolta ai Carabinieri della locale Stazione che in mattinata hanno organizzato un servizio ad hoc.

Avvicinata dal 57enne, per la consegna di altri 300 euro in contanti, la donna è stata bloccata a Lacco Ameno. E’ stata sottoposta agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di estorsione continuata ai danni dell’uomo.