È stato trovato un cadavere nelle acque del mare di Bacoli, in provincia di Napoli. Questa notte i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di uomo in mare nei pressi del Molo di Baia e, giunti sul posto, hanno disposto il recupero del corpo. Non sono ancora note le cause del decesso; è stato disposto l’esame autoptico per chiarire le circostanze della morte. La notizia è stata data da agenzie di stampa.

Cadavere nel mare di Bacoli: è un uomo già noto alle forze dell’ordine

Dai primi rilievi effettuati è stato scoperto che si tratta di un uomo di 44 anni, residente a Roma. Sarebbe già noto alle forze dell’ordine, motivo per cui le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri e dalla Guardia Costiera di Baia.