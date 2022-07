Tenta di uccidere la moglie nel letto: la colpisce al petto e alla gola con le forbici

Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Caivano, hanno arrestato un 74enne di Crispano per tentato omicidio: avrebbe cercato di uccidere sua moglie, di 71 anni, con un paio di forbici.

Crispano, tenta di uccidere sua moglie con un paio di forbici

Stando alla dinamica della vicenda accertata dai militari, la donna si trovava a letto quando il coniuge, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe iniziato a colpirla alla gola e al petto con un paio di forbici. La donna, soccorsa prima dai familiari poi dai carabinieri giunti sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore.

Per la vittima si è reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza ma, al momento, per fortuna non è in pericolo di vita. Nel frattempo l’uomo è stato condotto al carcere di Napoli-Poggioreale dove è in attesa dell’udienza di convalida.

Un tentato femminicidio che si aggiunge all’aggressione subita, proprio nelle stesse ore, da una ragazzina di 12 anni, arrivata all’ospedale Pellegrini di Napoli la notte scorsa in gravi condizioni per una profonda ferita inflitta molto probabilmente con un’arma da taglio. Al momento i carabinieri hanno segnalato come principale sospettato dell’aggressione l’ex fidanzato della giovane che avrebbe agito probabilmente per motivi di gelosia. Intanto, le indagini proseguono.