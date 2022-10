ULTIM’ORA. Faida di camorra a Napoli: 4 arresti per il duplice omicidio di 10 anni fa

Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno fatto scattare l’arresto per quattro soggetti accusati del duplice omicidio di Ciro Abrunzo e Franco Gaiola, uccisi a seguito dell’esplosione di 15 colpi d’arma da fuoco nel giugno del 2012. A renderlo noto è l’Ansa.

Napoli, scatta l’arresto per il duplice omicidio del 2012: 4 persone in manette

Il doppio omicidio, consumato in corso Sirena, a Napoli, sarebbe maturato nel corso della cosiddetta faida di camorra, del periodo che va dal 2010 al 2012, per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti nell’area Nord della città partenopea, comprendendo i territori tra Scampia, Mugnano e Melito e la rispettiva lotta tra clan. A distanza di 10 anni sono quattro i soggetti finiti in manette: M. R (classe 91), F. P. R. (classe 90), F. B. (classe 83) e S. P. (classe 54).

Proseguono, dunque, gli interventi finalizzati a colpire le organizzazioni criminali. Soltanto lo scorso maggio era stato catturato un altro esponente della criminalità dell’area a Nord di Napoli. Si tratta di Antonio Cuozzo Nasti, 56enne di Giugliano in Campania, rintracciato e arrestato in Costa Azzurra, dove era diventato un famoso chef.

L’uomo, considerato attiguo al clan “Mallardo”, operante sul territorio giuglianese e parte della c.d. “Alleanza di Secondigliano”, era stato condannato ad una pena di 16 anni di reclusione per i reati di rapina, ricettazione e porto illegale di armi, rendendosi irreperibile dal 2014.