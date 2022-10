Agguato nel Napoletano, ucciso un ragazzo di 22 anni: massacrato da 7 colpi di pistola

Omicidio a Volla nei pressi del centro commerciale In Piazza di via Monteoliveto, 21. La vittima è Alessio Bossis, un ragazzo di 22 anni che in primo grado era stato condannato per una stesa a Piazza Trieste e Trento a Napoli compiuta nel mese di marzo del 2019. Il giovane è stato raggiunto da sette colpi di pistola sparati da ignoti.

Omicidio di Alessio Bossis a Volla: probabile il movente camorristico

Sul posto sono giunti i carabinieri di Torre Annunziata, che stanno indagando sull’accaduto. A prima vista il movente non dovrebbe essere diverso da quello afferente a dinamiche di camorra, essendo Alessio Bossis considerato vicino al clan De Luca Bossa – Minichini.

La stesa a Piazza Trieste e Trento del 2019

La stesa di Piazza Trieste e Trento fu un episodio che suscitò un clamore enorme: Alessio Bossis e un compagno spararono in mezzo alla folla, tra cui numerosi turisti, ad altezza uomo. Per quel fatto sono stati condannati in primo grado. Secondo la Procura la sparatoria fu dovuta ad un litigio avvenuto qualche giorni prima in una discoteca tra esponenti appartenenti a gruppi camorristici rivali: una sorta di resa dei conti, insomma, che soltanto per fortuna non ha provocato delle morti.