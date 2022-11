Tragedia nel Napoletano: 34enne muore folgorato durante il temporale

Tragedia a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata di ieri un pescatore di 34 anni, Ugo Manganaro, è morto folgorato mentre passeggiava vicino al mare, durante il temporale. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Vico Equense, pescatore morto folgorato: aveva 34 anni

Sarebbero stati alcuni passanti a trovare, nella tarda serata di ieri, il corpo senza vita del giovane sulla spiaggia e ad allertare i carabinieri. Sono ancora da chiarire le cause del decesso del 34enne ma due sono le ipotesi plausibili attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il pescatore potrebbe essere stato colpito da un fulmine mentre passeggiava vicino al mare durante il temporale. In questo caso l’ombrello o qualche palo della luce nelle vicinanze avrebbero potuto attrarre il fulmine. La seconda pista si lega al probabile malfunzionamento di una cabina elettrica disposta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Danneggiata dal maltempo avrebbe potuto generare una scarica.

Insieme ai carabinieri, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia mentre sul luogo del ritrovamento sono stati apposti i sigilli. Intanto proseguono le indagini per far luce sulla vicenda, con il supporto dei video acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero chiarire l’accaduto.