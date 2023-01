Si schianta contro una mucca in autostrada: automobilista ricoverato, è grave

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi schiantato contro una mucca mentre viaggiava in auto sull’autostrada Salerno-Avellino. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, in una nota ricorda come si tratti del secondo episodio in pochi giorni: era già toccato ad un altro automobilista che invece ha perso addirittura un occhio.

Si schianta contro una mucca in autostrada: è grave

Quella dei bovini vaganti sembra essere diventata una vera e propria emergenza per la sicurezza stradale, oltre che per gli animali ed indirettamente per l’economia agricola che così è costretta a perdite anche gravi.

“Come per la sicurezza e l’ordine pubblico occorre sinergia istituzionale – ha dichiarato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante – I bovini continuano a invadere il raccordo autostradale, a tutto rischio e pericolo degli automobilisti. È una situazione difficile, con pericoli per la pubblica incolumità e danni all’economia agricola. E’ in aumento il numero degli incidenti provocati dal transito di animali peraltro di taglia imponente”.

“Le soluzioni fin qui adottate si sono dimostrate insufficienti a risolvere un problema che ormai si trascina da diversi decenni – aggiunge – con interventi sempre sporadici e per questo poco efficaci a debellare il fenomeno, destinato a permanere senza l’impegno serio delle istituzioni. Riteniamo indifferibile un’azione massiccia e tesa al sequestro dei bovini vaganti senza marche auricolari né bolo alimentare, di cui tutti conoscono proprietà e provenienza”.