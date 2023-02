Appalti truccati al Comune di Napoli: 9 misure cautelari, coinvolto ex consigliere regionale

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati nove persone che sono indiziate a vario titolo dei reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti. Tra gli indagati vi sarebbe anche un ex consigliere regionale della Campania che nel 2018 si è candidato alle Politiche. Le misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Napoli. A dare la notizia è l’agenzia Ansa.

Appalti truccati al Comune di Napoli e in Sma Campania

Le fiamme gialle hanno altresì eseguito un sequestro di 700mila euro. L’inchiesta è scaturita da alcuni episodi di presunta corruzione per pilotare degli appalti sia presso la Sma Campania, società in house della Regione Campania, che presso il Comune di Napoli.

Per tre persone è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, per altre due gli arresti domiciliari. Uno ha l’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria, obbligo di dimora per un indagato ed infine un divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due persone.