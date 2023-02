Cadavere sui binari, scoperta l’identità del giovane travolto: aveva disegnato un cuore

Il corpo trovato senza vita sui binari a Santa Maria Capua Vetere appartiene a un ragazzo ucraino di 24 anni. È lui la vittima dell’incidente ferroviario che ha avuto luogo oggi sulla linea Roma-Napoli in direzione di Cassino. Il cadavere è stato notato dai passeggeri di un altro treno, mentre non è stato ancora individuato il convoglio che l’ha travolto. Lo riferisce l’agenzia Ansa.

Cadavere sui binari: il giovane travolto era un writer ucraino

Si tratta di un giovane ucraino, probabilmente un writer, poiché trovato vicino a delle scritte appena tracciate con delle bombolette spray. Su di un pilone poco distante dal punto in cui era riverso il corpo era stato appena disegnato un cuore.

L’ipotesi della Polizia Ferroviaria: non avrebbe sentito sopraggiungere il treno

Al momento si ipotizza che il giovane potesse avere indossato delle cuffiette nelle orecchie, non sentendo dunque sopraggiungere il treno che l’ha travolto. A quel punto per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La Polizia Ferroviaria ci ha messo ore per identificare il ragazzo, azione che è stata possibile solo grazie al telefono cellulare, contattando i numeri inseriti in rubrica. I suoi familiari sono giunti sul posto. Il corpo, infatti, è rimasto dilaniato.