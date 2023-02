Orrore in stazione: trovato il cadavere di un uomo a pochi passi dai binari

Un cadavere è stato trovato nei pressi dei binari della linea Roma-Napoli, via Cassino, nel territorio di Santa Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti pare che si tratti di un uomo di età compresa tra i 30 ed i 35 anni, la cui identità però non è ancora nota.

Sul fatto stanno indagando gli investigatori della Polizia Ferroviaria i quali, stando alle prime notizie pubblicate dall’agenzia Ansa, non hanno rinvenuto documenti. Gli agenti devono anche individuare il treno che ha travolto l’uomo, dato che a dare l’allarme non è stato il convoglio che l’ha investito, bensì uno che viaggiava tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino.

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha nel frattempo sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli, in modo da consentire agli inquirenti di condurre le indagini del caso in maniera sicura e tranquilla. La circolazione ferroviaria riprenderà non appena le operazioni termineranno.