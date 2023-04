Arrestato Salvatore Di Lauro, sesto figlio del boss: è stato denunciato dalla moglie

È stato arrestato Salvatore Di Lauro, uno dei dieci figli maschi di Paolo Di Lauro noto come Ciruzzo ‘o Milionario ed attualmente detenuto in regime di 41bis. Salvatore Di Lauro è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti e minacce in famiglia: la moglie, ormai non più convivente, si è rivolta infatti alle forze dell’ordine sporgendo denuncia.

Salvatore di Lauro arrestato per maltrattamenti

Lo scorso 27 febbraio la donna ha denunciato il marito per maltrattamenti: il giorno prima si era presentato sotto il balcone della casa dove attualmente abita con un liquido incendiario, mentre in passato si sarebbe reso responsabile di “reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche anche in presenza dei figli minori della coppia”.

Il sesto figlio di Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo ‘o Milionario

Salvatore Di Lauro è stato indicato come F6 dagli inquirenti nel momento in cui portavano avanti le indagini per smantellare il clan Di Lauro. Nell’ambiente è conosciuto invece come Terremoto. Fu arrestato per la prima volta l’8 febbraio 2006 e scarcerato nel 2014 per fine pena, poi arrestato di nuovo il 6 giugno 2017 e scarcerato il 21 giugno 2017, dopo appena 15 giorni. Adesso di nuovo le manette, stavolta non per un reato consumato nell’ambito camorristico, ma evidentemente le vicende dell’uomo sono in grado di far preoccupare seriamente per l’incolumità della donna.

L’arresto recente del fratello Vincenzo Di Lauro per omicidi commessi durante la seconda faida di Scampia

Ogni figlio del boss, Paolo Di Lauro, era segnalato con la lettera F seguita da un numero. Salvatore, il sesto figlio, era dunque F6, mentre Vincenzo era F2, per esempio. Proprio quest’ultimo è stato recentemente arrestato poiché ritenuto coinvolto insieme ad altri 15 camorristi in otto omicidi commessi durante la seconda faida di Scampia. Si tratta di uccisioni avvenute tra il 2007 ed il 2008 nella sanguinosa guerra tra clan: da una parte il clan Di Lauro, dall’altra alcuni elementi che decisero di separarsi per confluire nel gruppo degli Scissionisti o Spagnoli che a loro volta era costituito da soggetti di spicco che avevano abbandonato il clan Di Lauro dando vita a una guerra. Vincenzo Di Lauro era stato scarcerato nel gennaio 2015 dopo avere scontato una pena di quasi 8 anni per associazione mafiosa.