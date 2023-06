Cade dal balcone e muore, Alessia aveva 5 anni: a scuola aveva disegnato il cielo

Un vero e proprio dramma si è consumato ad Acerra, in provincia di Napoli, nella giornata di ieri: una bambina di soli 5 anni, Alessia Rescigno, è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione posta al terzo piano di una palazzina.

Acerra piange Alessia Rescigno: bambina morta dopo caduta dal balcone

Stando alle prime ricostruzioni, fornite da Il Mattino, la tragedia si sarebbe verificata subito dopo il rientro a casa da scuola. Secondo i carabinieri non si celerebbe nessuna particolare dinamica dietro l’accaduto: si sarebbe trattato soltanto di un terribile incidente.

La bambina avrebbe battuto pesantemente la testa sul suolo, dopo aver fatto un volo di circa 9 metri. Per lei, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Alessia abitava nell’appartamento con i suoi genitori, la sorellina maggiore e il fratellino più piccolo. Al momento dell’incidente pare che la madre fosse in casa ma, come spesso accade con i bambini, la avrebbe persa di vista per un momento essendo impegnata nelle faccende domestiche. Mai avrebbe immaginato che la piccola si sarebbe sporta così tanto da cadere, perdendo la vita sul colpo.

“Non è possibile, l’abbiamo lasciata stamattina mentre sorrideva ancora, era felice. In classe aveva fatto un disegno colorato d’azzurro. ‘Maestra, è il colore del cielo’, ci ha spiegato“ – è la testimonianza di una delle insegnanti della scuola d’infanzia frequentata da Alessia.

Un vero e proprio dramma che ha sconvolto l’intera comunità. Tanti sono i messaggi di cordoglio per la famiglia apparsi sui social in queste ultime ore. Tra questi quello del laboratorio per bambini Hakuna Matata, situato proprio nei pressi dell’abitazione di Alessia: “Scossi e senza parole, ci stringiamo all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Rescigno-D’Ascoli per la perdita della piccola e dolce Alessia. Sei volata sicuramente in un mondo migliore, anima bella. Ora che sei un meraviglioso angelo, veglia sulla tua cara famiglia. Sentite condoglianze. Ciao piccola”.