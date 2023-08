Una rissa con le mazze da baseball ed un trauma cranico per un’auto parcheggiata male. È successo a Mugnano, in provincia di Napoli, dove all’interno di un condominio otto persone sono state protagoniste di una mega rissa che è stata sedata soltanto grazie all’intervento dei carabinieri.

Maxi rissa per un’auto parcheggiata male

Il fatto è accaduto ieri. Sembra che l’evento che abbia fatto nascere la violentissima maxi rissa sia stato un’auto parcheggiata male, quindi una normalissima tensione tra condomini che però è sfociata nella perdita della calma e del controllo. Così si è passati alle mani ed alle mazze da baseball: i militari dell’Arma ne hanno sequestrate tre.

Le persone coinvolte nella lite hanno un’età compresa tra i 29 e i 60 anni. Ad avere la peggio un uomo di 59 anni che ha riportato lesioni alla testa, ma le cui condizioni non sarebbero gravi.

La lite con strangolamento sul lungomare di Napoli

Nel giro di poche ore un’altra lite scaturita da futili o motivi ed ampiamente evitabile. Ieri ha fatto il giro dei social il filmato, girato sul lungomare di Napoli, dove un uomo aggredisce un contendente che aveva le mani dietro la schiena e quindi non era intenzionato a usare la violenza. L’aggressore ha usato impropriamente delle tecniche marziali per sottomettere l’altro e strangolarlo, facendogli perdere i sensi per qualche secondo.