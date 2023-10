Tragedia in mattinata a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove una donna di 40 anni è morta dopo esser stata travolta dalla sua stessa auto: si chiamava Filomena La Montagna, di professione farmacista, ed era originaria di Somma Vesuviana.

Casalnuovo, donna morta a 40 anni: travolta dalla sua auto

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, fornite da Il Corriere del Mezzogiorno, il dramma si sarebbe consumato subito dopo l’arrivo della donna a Casalnuovo, nei pressi della parafarmacia dove lavorava da circa un mese.

La donna, come tutte le mattine, avrebbe parcheggiato l’automobile in via Strettola, alle spalle del negozio, ma senza attivare il freno a mano, probabilmente per una disattenzione. Lei stessa, mentre si incamminava verso il posto di lavoro, avrebbe notato l’auto in movimento.

La vettura, essendo stata parcheggiata su un territorio in discesa, avrebbe iniziato ad indietreggiare. Filomena, presa dal panico, avrebbe cercato di fermarla con le mani ma non reggendo un peso così grande, è stata travolta dalla sua stessa auto.

A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimare la vittima: secondo quanto dichiarato dai medici, la donna avrebbe avuto una grave emorragia, seguita dallo schiacciamento di alcuni organi interni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia municipale, guidata dal comandante Pasquale Pugliese.

Filomena aveva compiuto 40 anni lo scorso 17 settembre ed era mamma di una bimba di soli due anni e mezzo. Una vicenda che ha scosso l’intera cittadinanza di Casalnuovo, già in lutto per la recente perdita di Lorenzo Delle Femine, il noto tik toker conosciuto con il nome di Mister Pella Pazzo, scomparso a soli 40 anni per un malore improvviso, probabilmente un infarto.