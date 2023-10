Morto Mister Pella, zero rispetto per figli e moglie: sul web i video delle urla strazianti

Si sono svolti ieri i funerali di Lorenzo Delle Femine, il tik toker napoletano conosciuto come Mister Pella Pazzo, morto lo scorso lunedì a soli 40 anni, lasciando una moglie e tre bambini. Un personaggio molto seguito sui social e particolarmente amato dagli utenti di Tik Tok eppure in molti, nemmeno in questo tragico momento, hanno mostrato rispetto per il lutto di Susy, la sua donna, e i suoi figli, filmando e diffondendo sul web momenti di dolore strettamente intimi e delicati.

Mister Pella Pazzo morto, lascia moglie e figli: zero rispetto per il loro dolore

Il 40enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava nei pressi del suo palazzo con uno dei suoi figli. Di qui la corsa al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, seguita poco dopo dalla tragica notizia: il cuore di Lorenzo aveva già smesso di battere.

In tanti sono accorsi all’esterno dell’ospedale, affranti per la perdita improvvisa di una persona che, anche se conosciuta soltanto attraverso i social, sentivano come parte della propria famiglia, della propria cerchia di amici. E se qualcuno ha omaggiato il ricordo di Mister Pella mostrando rispetto per il doloroso momento, altri non hanno avuto alcun tipo di delicatezza nei confronti dei familiari e soprattutto dei tre bambini che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati a fare i conti con una perdita improvvisa che segnerà per sempre le loro vite.

Qualcuno ha, infatti, preferito accorrere presso la clinica per filmare video e, peggio ancora, spiattellarli sui social, forse semplicemente per ottenere più like e condivisioni. In particolare, a fare il giro del web, è stato un video diventato virale: quello registrato all’esterno dell’ospedale, subito dopo il tragico annuncio che, come era prevedibile, ha gettato nello sconforto più totale i familiari del giovane.

In particolare, nel filmato, si sentono le urla di dolore di Susy, moglie di Mister Pella che lo ha affiancato nel corso della sua vita, negli ultimi momenti di convalescenza, negli attimi di quotidianità che hanno regalato un sorriso a milioni di followers.

Anche ai funerali la donna si è mostrata affranta dal dolore e pure in quel momento qualcuno ha ben pensato di riprenderla, piuttosto che condividere in silenzio il suo dolore e con quel minimo di rispetto che meriterebbero almeno tre bambini che hanno perso il loro papà troppo presto.