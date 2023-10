Napoli, trovato un cadavere allo stadio Maradona: uomo precipitato tentando di scavalcare

Un cadavere è stato trovato nei pressi dello stadio Maradona di Napoli. Ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona la sfida tra il Calcio Napoli e il Milan è finita senza vincitori con un pareggio per 2-2 in rimonta dei padroni di casa dopo una traumatica prima frazione segnata dalla doppietta di Giroud. Ma la notizia che più ha fatto scalpore non è quella arrivata dal campo, infatti come riportato in mattinata dal Corriere Dello Sport, è stato trovato un corpo senza vita in un’area abbandonata del settore ospite.

Napoli-Milan passa in secondo piano, la dinamica della morte del tifoso è straziante

Sono arrivate altre informazioni riguardanti questo episodio shock avvenuto ieri sera al Diego Armando Maradona. Si tratta di un quarantaduenne di Bacoli che era sprovvisto di biglietto. L’uomo ha provato ad arrivare sugli spalti infilandosi in un cunicolo insieme ad un’altra persona. Il primo ad infilarsi sarebbe stato il 42enne che però avrebbe perso l’equilibrio cadendo, volando per circa 20 metri, prima di toccare il suolo di un’area abbandonata del settore ospiti dello stadio. Il compagno invece è scappato per paura di essere scoperto.

Verso le due di notte, mentre si puliva lo stadio dopo l’invasione dei tifosi (oltre cinquanta mila anche ieri), alcuni operatori e poliziotti hanno ritrovato per puro caso il corpo. Il ritrovamento è stato subito notato alla polizia che ora ha il caso in mano con le immagini delle telecamere di sicurezza. Non si hanno ancora notizie di chi sia il compagno fuggito, ma il mistero si infittisce. La notizia è stata velocemente oggetto di critica sul web, con gli utenti che hanno criticato lo scarso controllo degli steward. Un altro obiettivo della polizia è quello di capire come queste persone siano arrivate indisturbate a questo cunicolo. Non ci sono altre informazioni, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno molte novità sul caso.