Ragazzina di 12 anni incappucciata e sequestrata all’uscita da scuola: il caso in Campania

Ritrovata dalla mamma la ragazzina di 12 anni che sarebbe stata incappucciata e sequestrata da alcuni sconosciuti, lo scorso lunedì 8 gennaio 2024, nella Piana del Sele, in provincia di Salerno. Non è stata ancora chiarita la dinamica della vicenda né è esclusa l’ipotesi di una eventuale violenza sessuale.

Ragazzina incappucciata e sequestrata fuori scuola a Salerno

Secondo quanto reso noto dal quotidiano locale La Città, la 12enne sarebbe stata incappucciata e portata via all’uscita da scuola. I rapitori avrebbero condotto la giovane in un posto isolato per poi abbandonarla sul ciglio di una strada isolata.

In quel lasso di tempo potrebbe essersi consumata una violenza sessuale: stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, i medici avrebbero rilevato sul suo corpo segni di un possibile stupro. Sarebbe stata la mamma della ragazzina a recuperarla nei pressi del cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, e ad accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Al momento non si hanno ancora elementi definitivi, le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda proseguono ma con la massima riservatezza, data la giovane età della vittima. Potrebbe trattarsi addirittura di un caso non isolato: secondo alcune indiscrezioni, alcuni mesi fa la 12enne sarebbe stata già vittima di un simile sequestro.

Anche il quell’occasione sarebbe stata presa con forza all’uscita della scuola e poi abbandonata in strada, prima di essere ritrovata e prelevata dal nonno. Una vicenda raccapricciante, dunque, che si accompagna ad altri due simili recenti casi di cronaca che parlano ancora di violenze a danno di minori.

Il primo, di rilevanza nazionale, si è concluso con l’arresto di un bidello di una scuola di Reggio Calabria accusato di aver abusato di una bambina di soli 6 anni che si era rivolta a lui soltanto per stampare del materiale, così come richiesto dalla maestra. Il secondo si è verificato a Torre del Greco dove sarebbe stato un uomo di 36 anni a violentare il nipotino.