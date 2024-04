Cadavere trovato in mare nel Napoletano, corpo irriconoscibile. Cosa è successo: l’ipotesi

Un cadavere in stato di decomposizione è stato ritrovato in mare nella zona portuale di Sorrento. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe del corpo di un migrante, probabilmente vittima di un naufragio.

Cadavere trovato in mare a Sorrento

Il corpo privo di vita è stato recuperato nelle acque di Marina Piccola, poco distante dai lidi balneari. A seguito della segnalazione sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri della compagnia di Sorrento. Ancora da accertare le cause del decesso e l’identità della vittima.

Sul cadavere, sicuramente rimasto in acqua per molto tempo, stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero stati ritrovati resti di una t-shirt e di un giubbotto di salvataggio. Un elemento che avvalora la tesi del naufragio in mare: potrebbe, infatti, trattarsi di un immigrato rimasto vittima di uno dei naufragi che si sono verificati nel Mediterraneo e spinto dalla corrente del mare fino a Sorrento. Una volta recuperato, il corpo è stato trasferito all’obitorio di Castellammare di Stabia per gli accertamenti di rito.

Un macabro ritrovamento che segue di poco l’incidente avvenuto al porto di Napoli che ha causato diversi feriti. In quel caso un’imbarcazione carica di passeggeri, molti stranieri, si sarebbe schiantata contro la banchina del Molo Beverello. secondo la versione fornita dalla compagnia di navigazione, si sarebbe trattato di un incidente tecnico. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.