Tragedia nel napoletano, scooter si schianta contro due auto in sosta: muore 15enne

Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita ieri sera ad Arpino di Casoria, nella città metropolitana di Napoli. Il giovanissimo si è scontrato a bordo del proprio scooter contro due auto in sosta, morendo sul colpo. Carabinieri e sanitari del 118, giunti pur tempestivamente in via Giovanni Pascoli, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Tragedia ad Arpino di Casoria (Napoli), scooter si schianta contro due auto in sosta: muore 15enne

Sono attualmente in corso le indagini, condotte dai carabinieri della sezione di Arpino, per accertare la dinamica esatta che ha portato all’incidente: la salma è stata sequestrata, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, ed è stata trasferita nel vicino ospedale San Giuliano di Giugliano per essere sottoposta ad autopsia, prevista per i prossimi giorni.

L’impatto fatale si è verificato attorno alle 22 di ieri 3 giugno 2024: il 15enne, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha impattato violentemente contro due veicoli parcheggiati. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la comunità locale, piombata nello sconforto generale per la perdita di un ragazzo così giovane.

Continua purtroppo ad aumentare tragicamente il numero di giovani che perdono la vita sull’asfalto.