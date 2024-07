Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Casandrino, comune dell’area metropolitana di Napoli, con l’accusa di tentata estorsione, rapina e lesioni. Il fatto avvenuto ha dell’incredibile: i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, allertati da una segnalazione arrivata al 112, hanno infatti fermato il figlio della donna aggredita. L’uomo aveva provato ad accoltellare la madre che si era rifiutata di dargli i soldi per acquistare la droga.

Queste le prime ricostruzioni al vaglio degli inquirenti: un42enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva chiesto in maniera insistente i soldi alla madre per acquistare la droga. Al suo rifiuto, l’uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha provato a pugnalarla. La donna, con grande prontezza, è riuscita a divincolarsi e a scappare dal proprio appartamento, rifugiandosi in quello dei vicini, che l’hanno accolta avvertendo poi le forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti velocemente sul posto, hanno prima disarmato e poi arrestato l’uomo, trasportandolo in carcere: per lui l’accuse accuse di tentata estorsione, rapina e lesioni. Il 42enne ora si trova in attesa di giudizio.