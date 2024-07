Tragedia nel Napoletano, Mario Castellano muore in un incidente stradale: aveva solo 23 anni

Un giovane di 23 anni, Mario Castellano, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Meta di Sorrento, nell’area metropolitana di Napoli. Alle 3,30 di questa notte, i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno ricevuto una segnalazione per un incidente in via Alberi.

Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooter e sarebbe andato a scontrarsi contro un palo dell’illuminazione comunale.

Trasferito immediatamente all’ospedale di Sorrento, per lui non c’è purtroppo stato nulla da fare. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, ed ha predisposto l’autopsia che avverrà nelle prossime ore.

Ancora da chiarire la dinamica: la vittima, in sella al proprio scooter, sarebbe andato ad impattare violentemente contro un palo della luce. Lo scontro sarebbe risultato poi fatale: da comprendere se abbia perso il controllo del mezzo, o se abbia compiuto la manovra per evitare un altro veicolo.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Vico Equense, paese d’origine di Mario. L’ennesima vittima del maledetto asfalto, che ci continua a raccontare storie drammatiche di giovanissime vite spezzate di notte.