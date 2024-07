A Varcaturo delle donne se ne erano date di santa ragione contendendosi un lettino in prima fila. Cambia lo scenario, il genere e le motivazioni ma non la violenza che torna sulle spiagge.

VIDEO/ Rissa shock in barca al lido Schiacchetiello di Bacoli davanti a bambini terrorizzati

Al lido Schiacchetiello di Bacoli domenica scorsa è avvenuta una rissa tra diverse persone sia sul molo che su una barca. Il motivo scatenante sarebbe stato, secondo un testimone che ha filmato il parapiglia e ha segnalato l’accaduto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, un diverbio sulla priorità a salire a bordo della barca che accompagna i visitatori. Tra i litiganti, sempre secondo il testimone, ci sarebbero stati anche dei tik-toker napoletani.

“Una scena impietosa sotto gli occhi imperterriti di tanti turisti e bambini. Ogni scusa diventa buona per dar sfogo alla violenza, ai propri barbari istinti, al degrado, alle maniere sub-criminali. In realtà non si può parlare di motivi scatenanti, sono loro stessi il motivo della violenza che è intrinseca nel loro essere.

Questi individui non possono stare insieme agli altri, non possono trasformare spiagge e luoghi pubblici in ring, in saloon, in territori di conquista. Per questo tempo fa abbiamo proposto l’introduzione del corpo della Polizia Turistica metropolitana che possa garantire sicurezza e ordine in questi luoghi affollati e frequentati da tanti cittadini e visitatori tenendo lontano quei balordi che vanno denunciati e puniti severamente” -ha dichiarato Borrelli che ha informato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione di quello che è successo.