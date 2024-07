Ha dell’incredibile la scoperta fatta dalle forze dell’ordine all’interno della Vela Celeste a Scampia. Gli agenti stanno setacciando tutti gli appartamenti e le one comuni, per effettuare le verifiche del caso dopo il drammatico crollo avvenuto la notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024, e che ha portato alla morte di ben tre persone, oltre a provocare numerosi feriti tra cui 7 bambine.

Scampia, scoperta shock nella Vela Celeste: trovato un allevamento di animali esotici

In uno degli alloggi oramai sgomberati, ai piani alti della Vela Celeste, è stato rinvenuto un vero e proprio allevamento di animali esotici, con oltre 60 esemplari tra specie e razze diverse.

Oltre ad essere stati recuperati gatti, cani e tartarughe, infatti, sono stati salvati scoiattoli volanti, pesci piranha, ghiandaie e addirittura un drago barbuto.

Tutti gli animali sono stati portati in salvo dall’area veterinaria dell’Asl Napoli 1, che in queste ore sta provvedendo al loro benessere e contestualmente sta verificando le documentazioni per comprendere se erano detenuti in maniera legale o meno.

In totale sono stati salvati: 8 gatti, 24 canarini, 4 cani, 2 piranha, 1 pesce tipo carpa, 7 tartarughe d’acqua Trachemis, 14 tartarughe terrestri, 3 scoiattoli volanti, 1 drago barbuto e 3 ghiandaie.