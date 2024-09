Una tragedia si è consumata all’alba di oggi, domenica 15 settembre 2024, a Marano di Napoli. In via Del Mare, un giovane di 19 anni avrebbe perso il controllo del proprio scooter. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo.

Marano di Napoli, dramma all’alba: 19enne perde il controllo dello scooter e muore

Via Del Mare rappresenta una delle strade più pericolose della zona, già teatro di diversi incidenti stradali. Si tratta della strada che congiunge il centro di Marano alla collina dei Camaldoli. L’asfalto è molto scivoloso, e sono presenti numerose buche.

Giunti sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 6. Sulla dinamica indagano i militari dell’Arma di via Nuvoletta.