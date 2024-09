Posillipo, scatta l’inseguimento dopo la rapina a mano armata: fermati due 18enni e un 21enne

Ancora violenza a Napoli. Tre malviventi armati di pistola, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno accerchiato un gruppo di giovani dopo averli seguiti a bordo di un’auto, per poi farsi consegnare smartphone, bracciali d’oro e denaro in contanti.

Napoli, rapina a mano armata a Posillipo: inseguiti e fermati tre giovani

I ragazzi si sono visti improvvisamente braccati, dopo essere stati pedinati in via Posillipo, mentre facevano rientro a casa. I criminali erano a volto coperto, ma non avevano fatto i conti con le forze dell’ordine. Avvisati da alcuni presenti che avevano assistito alla scena, gli agenti dei commissariati di Posillipo e San Ferdinando hanno immediatamente iniziato la caccia a bordo delle rispettive volanti.

Intercettati a via Petrarca, i ladri hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati braccati nella vicina via Orazio. I tre sono stati trovati in possesso di una pistola Walther Ppk con sette colpi all’interno, oltre a un cappello e due scaldacollo. All’interno della vettura c’era tutta la refurtiva: i tre cellulari, 70 euro ed il bracciale d’oro.

Dopo essere stati identificati, i tre napoletani (due 18enni ed un 21enne con precedenti di polizia), sono stati arrestati con l’accusa di rapina e detenzione di arma da fuoco. Il bottino è stato restituito ai legittimi proprietari.