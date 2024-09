Si schianta e vola via dalla moto, Aniello è morto sul colpo a 32 anni: stava tornando a casa

Un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica tra Vietri del Mare e Cava de’ Tirreni ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 32 anni, Aniello Ingenito, da tutti conosciuto come Nello, morto sul colpo a seguito dello schianto con un furgoncino mentre era a bordo della sua moto.

Incidente tra Vietri e Cava, morto un ragazzo di Sarno

Il 32enne, originario di Sarno, stando a quanto rende noto Il Mattino, aveva trascorso la mattinata con i suoi amici, stava tornando da Vietri a bordo della sua moto quando, sulla strada di collegamento con Cava, all’altezza dello svincolo per Surdolo, si sarebbe verificato il violento impatto che lo avrebbe fatto sbalzare via dal motociclo.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento ma pare che Nello abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro il furgoncino che stava svoltando. Nello scontro anche il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito. Aniello lavorava come ragioniere a Poggiomarino, lui e la sua famiglia erano molto conosciuti e benvoluti in città.

“Un terribile lutto ha colpito oggi la nostra comunità. Una tragedia quella che si è consumata su una strada di Vietri. Nello Ingenito, giovane figlio della nostra città, è rimasto vittima di un incidente drammatico. La nostra comunità si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Tutta la nostra vicinanza ai genitori e alla sorella” – è il messaggio del sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

“Siamo tutti profondamente sconvolti per la tragica scomparsa di Aniello Ingenito, per tutti semplicemente Nello. La sua perdita è un dolore che colpisce non solo la sua famiglia ma l’intera comunità sarnese. In questi momenti non ci sono parole che possano lenire la sofferenza di Salvatore, Giuliana e Arianna ma è doveroso che sentano la nostra vicinanza e il nostro abbraccio” – si legge in uno dei post diffusi sui social.

“La nostra comunità si stringe attorno a loro, con tutto l’affetto e il sostegno possibili. Nello era un ragazzo che portava gioia e speranza a chiunque lo conoscesse. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile ma è nelle difficoltà che dobbiamo essere più vicini l’uno all’altro. Siamo qui per sostenere la famiglia Ingenito non solo con le parole ma con gesti concreti di solidarietà e affetto. Sarno è una comunità forte e oggi più che mai dobbiamo dimostrarlo”.