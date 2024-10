Incendio al motore di un aereo Ryanair: passeggeri evacuati con gli scivoli d’emergenza

Principio di incendio al motore di un aereo della compagnia Ryanair ha causato la chiusura temporanea dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il velivolo era in partenza per Torino, questa mattina alle ore 8:20, quando appena prima del decollo si è verificato il problema: i 184 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati fatti evacuare con l’ausilio degli scivoli.

Principio di incendio su un volo Ryanair

Il principio di incendio ha riguardato il volo Fr 8826 di Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino. Nessuna ripercussione, fortunatamente, né per i passeggeri né per l’equipaggio: soltanto un po’ di agitazione gestita senza particolari patemi. Sul luogo sono giunti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, mentre l’Aeroporto di Brindisi è stato temporaneamente chiuso sia in entrata che per le partenze. I voli che avrebbero dovuto atterrare a Brindisi sono stati dirottati presso un diverso aeroporto.

Chiuso temporaneamente l’Aeroporto del Salento di Brindisi

Nel frattempo, lo scalo ha ripreso regolarmente le proprie attività e lo stesso volo per Torino giungerà a destinazione, seppur con qualche ora di ritardo. Aeroporti di Puglia ha spiegato che “Il problema verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio”. Sia i passeggeri che l’equipaggio sono stati condotti in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia.