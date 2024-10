VIDEO/ Statale del Vesuvio, inquietante tentativo di furto d’auto: salvata dalla cintura

Sono inquietanti le immagini riportate attraverso i social da Francesco Emilio Borrelli, su segnalazione di un utente. Due uomini armati di coltello hanno provato a rubare un’auto sulla Statale 268 del Vesuvio, altezza San Giuseppe, comune dell’area metropolitana di Napoli. Il tentativo è fallito solo perché la conducente, strattonata con forza brutale, è riuscita a rimanere ancorata alla vettura anche grazie alla cintura di sicurezza inserita.

VIDEO/ Le immagini della scioccante rapina tentata ad una donna sulla Strada Statale 268 del Vesuvio

Questo il testo allegato al video:

“Mi è arrivato questo messaggio collegato a un video inquietante. “FATE ATTENZIONE E FATE GIRARE, circa un’ora fa all’entrata di San Giuseppe direzione Ottaviano della 268. Un Mercedes CLA (credo) grigio si ferma prima dell’entrata, si aprono le portiere e scendono due ragazzi muniti di coltello (mi sembra di aver visto) con i passamontagna, rompono il finestrino dell’auto dietro (la Toyota bianca che si vede nel video) e cercano di rubarla, come si vede nel video.La signora aveva fortunatamente la cintura, e non riescono in nessun modo a rubare il veicolo che però colpisce l’ auto alle sue spalle. FATE ATTENZIONE INDOSSATE LA CINTURA E FATE GIRARE”.