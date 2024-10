A 17 anni guida un potente SUV e causa un incidente: è gravissimo

È in gravissime condizioni un ragazzo di soli 17 anni che si è messo alla guida di un potente SUV ed ha provocato un incidente. Lo schianto è avvenuto questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza: per motivi che sono ancora ancora in corso di accertamento il SUV si è schiantato contro un’altra auto.

A 17 anni alla guida di un SUV: è in gravi condizioni

A bordo dell’altra vettura viaggiavano tre persone, di cui due sono rimaste ferite in maniera lieve. Il minorenne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato portato nell’ospedale di Cosenza a bordo dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenute anche due squadre di vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Rossano, gli uomini dell’Anas, i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio e gli agenti della Polstrada.

Il tratto di strada teatro dell’incidente è la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, la quale collega lo svincolo di Firmo dell’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, a Sibari. In particolare, a causa di lavori in corso, l’impatto si è verificato in un tratto con doppio senso di circolazione.