Mamma trovata morta nella vasca, in un lago di sangue: lascia una figlia piccola

Tragedia alla frazione Soccorso di Fisciano, in provincia di Salerno, dove una donna è stata ritrovata morta nella vasca di bagno, all’interno del suo appartamento. Avviate le indagini per ricostruire con esattezza le dinamiche del decesso.

Fisciano, donna ritrovata morta nella vasca da bagno

Sarebbero stati i colleghi della donna e i titolari del negozio in cui lavorava a lanciare l’allarme: non si era presentata a lavoro e risultava irreperibile. Conoscendola come una persona precisa e molto puntuale sul lavoro, avrebbero così allertato le forze dell’ordine.

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata rinvenuta già priva di vita in casa, nella vasca da bagno, in un lago di sangue e con un coltello accanto. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla: il suo cuore aveva già smesso di battere. La vittima aveva 55 anni, era separata con una figlia piccola, viveva a Soccorso ma era originaria di Mercato San Severino, dove lavorava.

Un dramma che segue di poco quello di Carmela Quaranta, la 42enne ritrovata morta nella sua abitazione nel giorno di Pasqua, proprio a Mercato San Severino. In quel caso le indagini, che inizialmente propendevano per la pista del suicidio, hanno portato al fermo dell’ex compagno della donna, che dovrà rispondere di omicidio volontario.