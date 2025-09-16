Morto mentre cercava funghi sul Vesuvio: si indaga per omicidio colposo

Sviluppi sul caso dell’anziano di Ottaviano che, andato alla ricerca di funghi sul Vesuvio, è stato trovato morto dal figlio dopo essere stato sbranato da alcuni animali, stando all’ispezione del corpo fatto in prima battuta.

Morto mentre cercava funghi sul Vesuvio: le ipotesi

Sulla salma dell’anziano sono stati riscontrati infatti i segni dei morsi di alcuni animali. Per fugare ogni dubbio la Procura di Nola ha disposto l’autopsia e nel frattempo ha aperto un’indagine per omicidio colposo, ma senza iscrivere alcun nome nel registro degli indagati, almeno per il momento.

La procura ha ipotizzato che gli animali, presumibilmente cani, potrebbero essere di proprietà di qualcuno della zona. Se così fosse, e se fossero stati lasciati in libertà o sfuggiti in qualche modo alla custodia, si potrebbe configurare una responsabilità a carico del padrone o di chi aveva il compito di custodire gli animali.

Le altre due ipotesi effettuate dopo il ritrovamento del corpo sono due: la prima è che l’anziano potesse essere stato attaccato da animali selvatici, cani o cinghiali, la seconda invece che l’uomo potesse essere stato colto da un malore e successivamente attaccato da animali. I risultati dell’autopsia faranno luce sulla causa della morte.