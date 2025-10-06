Vigilessa incinta all’ottavo mese si toglie la vita: tragedia a Sant’Arpino

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Sant’Arpino nella mattinata di oggi. Una donna di poco più di trent’anni, agente della Polizia Municipale e incinta all’ottavo mese, si è tolta la vita con un colpo di pistola alla tempia all’interno della sua abitazione di via Matilde Serao.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe utilizzato la propria arma d’ordinanza. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno udito lo sparo e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Indagini in corso e comunità sotto choc

La notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese. La donna, identificata come Carmela C., era molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale presso il comando di Polizia Municipale nel quale prestava servizio.

Sotto choc i colleghi e la comunità di Sant’Arpino, dove risiedeva con la famiglia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari della compagnia di Aversa, che stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e comprendere le cause del gesto estremo.

Si può sempre chiedere aiuto: ecco come



Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo bisogna chiedere aiuto, ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.