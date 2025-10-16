Napoli, precipita facendo un volo di 20 metri: donna morta sul colpo

Una donna è morta dopo essere precipitata da un edificio di Vico Nocelle, a Napoli. Sul posto le forze dell’ordine e il personale del 118 che tuttavia non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente non è chiara. Le autorità stanno effettuando i primi rilievi e non escludono nessuna ipotesi, in particolar modo quella accidentale, visti anche il maltempo e la pioggia. Seguiranno aggiornamenti.