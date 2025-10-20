Federica muore a 32 anni: i suoi organi salvano la vita a 5 persone

È morta Federica Tripoli, ufficiale della Marina Militare di 32 anni originaria di Casamassima, in provincia di Bari. La giovane è morta all’ospedale San Martino di Genova, dove era ricoverata dal 3 ottobre in seguito a un grave incidente in moto avvenuto in provincia di La Spezia. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte.

L’incidente era avvenuto mentre la tenente di vascello viaggiava da sola sulla sua moto; le cause del sinistro sono ancora oggetto di indagine, ma dai primi rilievi non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Una vita dedicata al mare e al servizio

Tripoli aveva costruito la sua carriera nella Marina Militare sin da giovanissima, dopo il diploma al liceo Cirillo di Bari. Imbarcata sulla fregata Luigi Rizzo con base a La Spezia, era considerata un esempio di competenza e dedizione all’interno del corpo. Il capo di Stato Maggiore della Marina, Enrico Credendino, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia: “Siamo addolorati per la scomparsa di Federica, un ufficiale stimato e una donna di grande valore”.

La donazione che ha restituito vita

Nel momento più doloroso, i familiari della giovane ufficiale hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità: hanno autorizzato la donazione degli organi, che ha permesso di salvare cinque pazienti in attesa di trapianto.

Sui social, la Marina Militare ha salutato Federica con un messaggio di commozione e riconoscenza, ricordandone il coraggio e lo spirito di servizio. La famiglia ha voluto ringraziare il personale medico dell’ospedale genovese per l’assistenza prestata fino all’ultimo respiro.