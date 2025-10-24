Madre e figlia in ospedale dopo aver mangiato una lasagna: “C’erano pezzi di vetro”

Momenti di paura per la giornalista e conduttrice Barbara Castellani, ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia dopo aver ingerito frammenti di vetro presenti in una porzione di pasta al forno acquistata in una rosticceria vicino alla propria abitazione. La donna ha raccontato quanto accaduto sui social, condividendo una foto dal letto d’ospedale e spiegando di essere stata sottoposta a due tac che hanno evidenziato la presenza del vetro nell’intestino.

La Castellani, subito dopo essersi accorta del grave episodio, si è recata in pronto soccorso. I medici, secondo quanto riferito dalla stessa giornalista, l’hanno sottoposta a continui controlli e accertamenti per monitorare le sue condizioni, che restano delicate ma stabili.

Mangia una lasagna con pezzi di vetro e finisce in ospedale

Numerosi colleghi e fan hanno espresso solidarietà e vicinanza alla giornalista, rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Castellani ha spiegato che la figlia, che aveva mangiato con lei, si è accorta della presenza dei vetri e li ha sputati in tempo, mentre lei li ha ingoiati accidentalmente, probabilmente a causa della fretta.

Oltre allo spavento, la giornalista ha manifestato forte indignazione per l’accaduto, chiedendosi come sia possibile che un alimento con simili contaminazioni sia stato messo in vendita. Ha già sporto denuncia ai carabinieri e informato la Asl competente, sollecitando il sequestro immediato di eventuali altre porzioni contaminate per evitare gravi rischi, soprattutto per i bambini.

Gli accertamenti in corso

Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti sulla rosticceria per individuare la causa della contaminazione e verificare eventuali responsabilità. Intanto, la giornalista resta sotto osservazione in ospedale, seguita dal personale medico del Grassi di Ostia.