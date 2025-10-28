Dramma in Campania, precipita dal balcone di casa al quarto piano: insegnante morta sul colpo

Tragedia in Campania, nel pieno centro di Avellino, dove una donna, di professione insegnante, è precipitata dal quarto piano della sua abitazione, perdendo la vita a 51 anni.

Tragedia ad Avellino, insegnante precipitata dal balcone: è morta

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la 51enne si trovava nel suo appartamento, situato al quarto piano di uno stabile di via Tagliamento, quando si sarebbe consumato il dramma. La donna sarebbe precipitata dal balcone, schiantandosi sull’asfalto.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per l’insegnante non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per avviare i rilievi del caso e fare luce, con le opportune indagini, sulla vicenda.

Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un gesto estremo ma tutte le possibilità sono ancora al vaglio. Intanto la notizia è stata appresa con sconforto dall’intero capoluogo irpino, dove la donna era molto conosciuta, stimata e ben voluta.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.