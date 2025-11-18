Ragazzo sordomuto pestato brutalmente dal branco: aveva difeso un giovane

Un grave episodio di violenza ha scosso Ischia Porto, dove un uomo affetto da sordomutismo è stato aggredito brutalmente nella zona della Riva Destra, all’esterno di un disco bar. La vittima era intervenuta per difendere un giovane preso di mira da quattro coetanei per motivi ancora da chiarire, ma che sembrano essere del tutto futili.

L’intervento in difesa e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è intervenuto nel tentativo di fermare il pestaggio ai danni del ragazzo, ma il gruppo si è scagliato anche contro di lui. È stato colpito con calci e pugni, riportando contusioni che hanno richiesto cure mediche. Tre degli aggressori sarebbero di nazionalità ucraina; tutti giovani, già noti per frequentare la zona dei locali notturni.

Indagini in corso grazie alle immagini delle telecamere

La vittima ha sporto denuncia ieri pomeriggio presso il commissariato di Ischia. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini e stanno procedendo all’identificazione dei responsabili. Un contributo decisivo arriva dalle telecamere di sicurezza presenti nell’area, che avrebbero ripreso gran parte dell’accaduto.