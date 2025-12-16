Mistero a Napoli, cadavere trovato in un cantiere a Gianturco

Tragico ritrovamento questa mattina a Napoli, nella zona orientale della città. Il cadavere di Giacomo Burtone, autotrasportatore di 49 anni nato a Cercola, nel Napoletano, è stato rinvenuto intorno a mezzogiorno all’interno di un’area di cantiere e deposito container in via Gianturco 100.

Cadavere in un cantiere a Gianturco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. All’arrivo dei militari, all’interno dell’area è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo, trovato nei pressi dei container e del proprio camion.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la vittima sarebbe deceduta durante le operazioni di carico di un container sul mezzo pesante. La dinamica dell’accaduto non è però ancora chiara e restano da accertare le cause esatte della morte.

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’episodio. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari, anche attraverso rilievi tecnici e l’ascolto di eventuali testimoni, per ricostruire quanto avvenuto all’interno dell’area di cantiere.