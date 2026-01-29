Si sono purtroppo spente le ultime speranze per Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni di origini irpine dispersa in seguito a una frana in Nuova Zelanda. Il corpo della giovane è stato individuato sotto le macerie nelle ultime ore, ponendo fine a giorni di attesa e apprensione per familiari, amici e per l’intera comunità.

La tragedia risale alla notte di mercoledì 21 gennaio, quando uno smottamento improvviso ha investito un campeggio nell’area di Mount Maunganui, nel Nord della Nuova Zelanda. Sharon si trovava lì insieme a un coetaneo, Max Furse-Kee, studente del suo stesso istituto scolastico. Il ragazzo era stato ritrovato senza vita alcuni giorni fa; per Sharon, invece, le ricerche erano proseguite più a lungo, alimentando una speranza che si è infranta solo ora.

La tragedia nel campeggio di Mount Maunganui

Le operazioni di soccorso sono andate avanti senza sosta, nonostante le difficoltà legate alle condizioni del terreno e alla vastità dell’area colpita dalla frana. Le autorità locali avevano mantenuto il massimo riserbo, mentre squadre specializzate lavoravano tra fango e detriti nella speranza di un esito diverso.

Il ritrovamento del corpo della giovane ha scosso profondamente sia la comunità neozelandese sia quella campana, legata alla famiglia Maccanico da vincoli di origine e affetto.

Le radici irpine e il dolore della comunità

Sharon viveva da anni ad Auckland, dove si era trasferita da bambina con i genitori, ma le sue radici affondavano in Irpinia. La famiglia è originaria della frazione Picarelli, ad Avellino, dove in questi giorni il dolore si è trasformato in un silenzioso abbraccio collettivo.

Nei giorni successivi alla scomparsa, il quartiere e numerose associazioni si erano mobilitati con momenti di preghiera e iniziative solidali, tra cui una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle complesse operazioni di ricerca.

Il ricordo di una giovane promessa della danza

Sharon era conosciuta anche per la sua passione per la danza, in particolare per l’hip-hop, disciplina nella quale si era distinta nonostante la giovanissima età. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, determinata, capace di trasmettere energia e gioia attraverso il movimento.