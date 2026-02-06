Diagnosi formulate “a occhio” e presunte terapie basate su contatti fisici via via più ambigui, presentati come “passaggi di energia”. È il quadro emerso dall’inchiesta di Luca Abete per Striscia la Notizia su un sedicente guaritore attivo in provincia di Caserta.

Secondo quanto documentato, l’uomo prometteva guarigioni dal cancro attraverso pratiche prive di qualunque fondamento medico, fino ad arrivare a proporre rapporti sessuali come presunta forma di cura.

Promette di far guarire dal cancro con rapporti sessuali

Le immagini raccolte mostrerebbero incontri in cui il sedicente terapeuta giustificava contatti fisici con spiegazioni pseudoscientifiche, facendo leva sulla vulnerabilità di pazienti oncologiche.

L’ultima proposta, definita “terapia”, prevedeva rapporti sessuali da consumarsi in hotel, presentati come passaggio decisivo del percorso di guarigione.

L’irruzione dell’inviato e il tentativo di forzare la porta

La situazione precipita con l’arrivo di Luca Abete. Nel servizio si vede l’uomo tentare di forzare la porta del bagno dove l’attrice coinvolta nell’inchiesta si era rifugiata per mettersi al sicuro. Le riprese restituiscono un contesto descritto come surreale e allarmante, che ha spinto la troupe a intervenire immediatamente.

Nel corso degli incontri, il sedicente guaritore avrebbe mostrato anche un video che lo ritrarrebbe con un’altra paziente oncologica in condizioni molto gravi, presentandolo come dimostrazione dell’efficacia delle sue pratiche.