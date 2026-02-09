Franco trovato morto nel fiume: si era allontanato da una casa di riposo

È stato rinvenuto senza vita Franco Sabetta, l’uomo di 66 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri a Castelcivita, nel Salernitano. Il ritrovamento è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 7.30, in un tratto guadabile del fiume Calore.

Ricerche scattate dopo l’allontanamento dalla struttura

L’uomo si era allontanato da una struttura assistenziale del territorio nel corso del pomeriggio precedente, senza più farvi ritorno. A segnalare la scomparsa erano stati i familiari, che avevano immediatamente lanciato l’allarme avviando le ricerche e diffondendo un appello pubblico.

A individuare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione locale. La salma è stata trovata adagiata nell’acqua. Sono in corso verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento dell’allontanamento l’uomo indossava pantaloni blu e una maglia con il numero 72.