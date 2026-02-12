Terribile schianto contro un’auto: morto motociclista di 31 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, nell’area a nord di Napoli. A perdere la vita è stato un motociclista di 31 anni, coinvolto in uno scontro con un’automobile.

Morto motociclista di 31 anni: indagini in corso sulla dinamica

L’impatto è avvenuto poco prima delle 20 all’altezza del civico 341 di via Ripuaria. Per cause ancora in fase di accertamento, la Ducati Monster guidata dalla vittima si è scontrata con un’auto a bordo della quale viaggiava una coppia.

Per il centauro non c’è stato nulla da fare: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto evitare il decesso. La salma è stata sequestrata e trasferita all’ospedale “San Giuliano” per gli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.