Napoli straordinaria, cresce più del Nord: boom del turismo e delle imprese innovative

Napoli cresce come e anche più del Nord e del resto d’Italia, almeno in termini percentuali. Il Sole 24 Ore ha dedicato un approfondimento alla situazione economica nella città partenopea ed in Campania, dove è enorme l’apporto del turismo mentre le imprese stanno lavorando in modo egregio riuscendo a investire e utilizzare gli incentivi disponibili.

Napoli cresce più del Nord

Salvio Capasso, responsabile di Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, ha affermato infatti che “Le prospettive economiche per l’anno 2023 in Campania si presentano positive. Dalle prime indicazioni la variazione del Pil della regione, secondo nostre stime, dovrebbe essere almeno in linea o lievemente superiore alla media nazionale (+0,6%)”.

Per quanto riguarda le ZES, le Zone Economiche Speciali, che beneficiano di agevolazioni fiscali ed amministrative. Molte imprese locali hanno deciso di effettuare importanti investimenti, come La Doria che ha stanziato 38 milioni di euro per stabilire quattro stabilimenti al Sud, di cui tre in Campania ed uno in Basilicata. Leonardo completerà un piano di investimenti di 300 milioni di euro avviato nel 2019. C’è anche Novartis, che intende ampliare il polo di Torre Annunziata, il quale è già il principale nucleo per la produzione di farmaci in Italia.

Turismo: Napoli sempre piena, Pompei più visitata del Colosseo

Il turismo offre grandi prospettive, con un 2022 che si è chiuso con numeri molto interessanti ed un 2023 con un recupero a doppia cifra e un indotto in aumento rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della crisi da pandemia di Covid-19. A fare la parte del leone ci sono sicuramente Napoli, che è sempre piena e lo sarà anche per le festività di Pasqua 2023, e Pompei che ha addirittura superato il Colosseo come numero di visitatori in occasione della prima domenica di marzo. Un dato a dir poco sbalorditivo, storico.

Numeri impressionanti delle start up innovative

Numeri straordinari anche per la crescita delle imprese: in Campania nel 2022 hanno fatto segnare un +0,94% contro lo 0,89% del Mezzogiorno e 0,79% dell’Italia. Capasso aggiunge che “Riguardo alle imprese innovative a marzo 2023 le start up sono cresciute rispetto all’anno scorso di quasi il 9% contro il +3% del Mezzogiorno e -1,7% dell’Italia, mentre le Pmi sono cresciute del 12,3%, contro il +10% del Mezzogiorno e il +11,9% dell’Italia”.

Crescono anche l’export (+27% contro il +21% nazionale) e l’offerta formativa, con la Agritech Academy inaugurata a San Giovanni a Teduccio dopo la Apple Academy, che si aggiungono ad altre nove accademie nello stesso polo della Federico II.